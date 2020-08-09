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«Гори в аду». Болельщики пришли в соцсети главного арбитра матча «Спартак» — «Сочи»

9 августа 2020, 23:05
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Болельщики «Спартака» после скандального матча первого тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (2:2) оставили гневные комментарии на странице главного арбитра встречи Василия Казарцева в Facebook.

Казарцев принял ряд спорных решений, назначив два пенальти в ворота московского клуба.

«Вот бы пожизненную дисквалификацию такому судье»;

«Какой же ты урод»;

«Лучше бы ты сегодня же закончил с судейством»;

«Позор тебе»;

«Надеюсь тебя снимут и больше никогда не разрешат работать»;

«Сколько денег взял? Сколько в наушник назвали?»;

«Не стыдно детям в глаза смотреть?»;

«Напиши заявление об увольнение по собственному желанию»;

«Гори в аду».

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«Спартак» — «Сочи»: были ли два пенальти в ворота красно-белых?
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