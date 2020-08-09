«Гори в аду». Болельщики пришли в соцсети главного арбитра матча «Спартак» — «Сочи»
9 августа 2020, 23:05
Болельщики «Спартака» после скандального матча первого тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (2:2) оставили гневные комментарии на странице главного арбитра встречи Василия Казарцева в Facebook.
Казарцев принял ряд спорных решений, назначив два пенальти в ворота московского клуба.
«Вот бы пожизненную дисквалификацию такому судье»;
«Какой же ты урод»;
«Лучше бы ты сегодня же закончил с судейством»;
«Позор тебе»;
«Надеюсь тебя снимут и больше никогда не разрешат работать»;
«Сколько денег взял? Сколько в наушник назвали?»;
«Не стыдно детям в глаза смотреть?»;
«Напиши заявление об увольнение по собственному желанию»;
«Гори в аду».
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«Спартак» — «Сочи»: были ли два пенальти в ворота красно-белых?
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 1-й тур нового чемпионата
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