Гонтарь рассказал, что «Динамо» сделало ему подарок победой над «Зенитом» в РПЛ

Бывший вратарь «Динамо» Николай Гонтарь заявил, что бело-голубые сделали ему подарок на день рождения, обыграв «Зенит» в матче 26-го тура РПЛ (1:0).

29 апреля Гонтарю исполнилось 75 лет.

«Я ко дню рождения отношусь более чем спокойно. Что-то особенное выделять я бы не стал. Все зависит от обстоятельств, от настроения. Сегодня хороший день, на улице хорошо, получил много поздравлений от ребят, коллег, родных и близких. Конечно, такое помнится долго. Я никогда каких-то итогов не подвожу, да, принято юбилеи отмечать более ярко. В принципе, доволен, что Бог позволил до такого возраста дожить. Вчера основная команда порадовала, хороший подарок преподнесла. На сегодняшний день уже можно сказать, что юбилей удался, потому что «Динамо» сделало большой подарок в виде победы над «Зенитом», — сказал Гонтарь ТАСС.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков в 26 матчах. «Краснодар» с таким же количеством баллов находится на второй строчке, а «Динамо» (47) замыкает тройку.