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Гонтарь рассказал, что «Динамо» сделало ему подарок победой над «Зенитом» в РПЛ

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Бывший вратарь «Динамо» Николай Гонтарь заявил, что бело-голубые сделали ему подарок на день рождения, обыграв «Зенит» в матче 26-го тура РПЛ (1:0).

29 апреля Гонтарю исполнилось 75 лет.

«Я ко дню рождения отношусь более чем спокойно. Что-то особенное выделять я бы не стал. Все зависит от обстоятельств, от настроения. Сегодня хороший день, на улице хорошо, получил много поздравлений от ребят, коллег, родных и близких. Конечно, такое помнится долго. Я никогда каких-то итогов не подвожу, да, принято юбилеи отмечать более ярко. В принципе, доволен, что Бог позволил до такого возраста дожить. Вчера основная команда порадовала, хороший подарок преподнесла. На сегодняшний день уже можно сказать, что юбилей удался, потому что «Динамо» сделало большой подарок в виде победы над «Зенитом», — сказал Гонтарь ТАСС.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков в 26 матчах. «Краснодар» с таким же количеством баллов находится на второй строчке, а «Динамо» (47) замыкает тройку.

Источник: ТАСС
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
13
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
14
 Оренбург 26 6 8 12 29-35 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
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Оренбург – Кр. Советов
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4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
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5.05 16:30
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Пари НН – Спартак
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Урал – Балтика
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