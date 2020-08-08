Гончаренко рассказал о состоянии Дзагоева, Влашича и Магнуссона

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после завершения матч 1-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (2:0) рассказал о состоянии здоровья травмированных игроков москвичей.

— 85 минут под контролем держали игру. Не сказать, что и в последнии пять отдали инцииативу, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер». — Когда делаешь тройную замену, то это всегда риск. Но все ребята, которые вышли, заслужили шанс проявить себя.

Что с Дзагоевым? Еще оцениваем состояние. Вроде ничего страшного нет. Но, зная Дзагу, нужно подождать пару дней.

Дебют Гайча? Идеально было бы, если бы забил. Пока адаптируется. Даже по именам не всех знает пока в команде. Те качества, которые мы видели на видео, он продемонстрировал на поле.

Состояние Влашича и Магнуссона? Будем смотреть и ждать. Может, будут готовы к «Тамбову». Или к «Зениту».