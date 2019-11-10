РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Гончаренко рассказал о состоянии Дзагоева и Щенникова

16:27
Теги:

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко перед матчем 16-го тура чемпионата России против «Сочи» оценил состояние полузащитника Алана Дзагоева и защитника Георгия Щенникова, который восстановились после травм и попали в заявку на матч.

— У Дзагоева достаточно хорошее физическое состояние — сказал Гончаренко в эфире «Матч Премьер». — Понятно, где-то ему не хватает игрового ритма, но он компенсирует это своим уровнем. Он готов к игре.

Конкуренция на левом фланге обороны есть. Щенников тоже готов, но могут там сыграть и другие. Поэтому пока сделали такой выбор.

На Ахметова выпала большая нагрузка. Нужно делать какую-то ротацию, чтобы подходить к каждому матчу в хорошей форме.

Черная форма? Даже затрудняюсь ответит. Черная так черная. Есть ли у меня такой комплект? У меня только белая рубашка есть.

Сочи — ЦСКА

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 16-й тур. «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир