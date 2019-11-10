Гончаренко рассказал о состоянии Дзагоева и Щенникова

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко перед матчем 16-го тура чемпионата России против «Сочи» оценил состояние полузащитника Алана Дзагоева и защитника Георгия Щенникова, который восстановились после травм и попали в заявку на матч.

— У Дзагоева достаточно хорошее физическое состояние — сказал Гончаренко в эфире «Матч Премьер». — Понятно, где-то ему не хватает игрового ритма, но он компенсирует это своим уровнем. Он готов к игре.

Конкуренция на левом фланге обороны есть. Щенников тоже готов, но могут там сыграть и другие. Поэтому пока сделали такой выбор.

На Ахметова выпала большая нагрузка. Нужно делать какую-то ротацию, чтобы подходить к каждому матчу в хорошей форме.

Черная форма? Даже затрудняюсь ответит. Черная так черная. Есть ли у меня такой комплект? У меня только белая рубашка есть.

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