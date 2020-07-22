Гончаренко прокомментировал тесты на коронавирус Магнуссона и Сигурдссона

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча с «Тамбовом» (2:0) в 30-м туре Тинькофф РПЛ прояснил ситуацию с тестами на коронавирус Хердура Магнуссона и Арнора Сигурдссона. У обоих исландцев результаты обследования получились сомнительными.

— В этом сезоне мы провели много ярких матчей, а на выходе получалась ничья или даже поражение, — сказал Гончаренко. — Поведя 1:0, мы могли и дальше атаковать и играть активно, но держали все это в уме. И помнили, что «Тамбов» в последних матчах часто проигрывал 0:1, а потом сравнивал счет. Ну а после гола Облякова мы уже спокойно доигрывали матч.

— Прокомментируйте, пожалуйста, сомнительные результаты тестов Магнуссона и Сигурдссона.

— Я же не доктор. Сомнительные — это когда пограничное состояние, нужен еще один тест. Мы часто тестировались и Роспотребнадзором, и сами, у нас на базе есть экспресс-тесты. К счастью, мы быстро получили результаты. Хорошо, что ребята не контактировали ни с кем из основной группы игроков. Может быть, завтра получим новую информацию. Но чувствуют Магнуссон и Сигурдссон себя хорошо. (Дмитрий Гирин)