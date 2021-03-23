Гончаренко пожелал Оличу успехов на посту главного тренера ЦСКА

Бывший главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко встретился со своим преемником Ивицей Оличем, который 23 марта прибыл на базу клуба. Белорусский специалист попрощался с командой и пожелал хорвату удачи в работе, сообщает пресс-служба московского клуба.

#ВМГ приехал на сегодняшнюю тренировку #ЦСКА, попрощался с командой и пожелал удачи своему преемнику ??? #Олич pic.twitter.com/kaw5qNzI39 — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) March 23, 2021

Олич выступал в ЦСКА с 2003 по 2006 год. Он сыграл за команду 116 матчей, в которых забил 44 мяча.

Игровую карьеру экс-нападающий завершил в 2017 году. Тогда же он вошел в тренерский штаб сборной Хорватии.

ЦСКА после 23 туров Тинькофф РПЛ располагается на 5-м месте в турнирной таблице, набрав 40 очков.