Гончаренко пожелал Оличу успехов на посту главного тренера ЦСКА
16:30
Бывший главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко встретился со своим преемником Ивицей Оличем, который 23 марта прибыл на базу клуба. Белорусский специалист попрощался с командой и пожелал хорвату удачи в работе, сообщает пресс-служба московского клуба.
Олич выступал в ЦСКА с 2003 по 2006 год. Он сыграл за команду 116 матчей, в которых забил 44 мяча.
Игровую карьеру экс-нападающий завершил в 2017 году. Тогда же он вошел в тренерский штаб сборной Хорватии.
ЦСКА после 23 туров Тинькофф РПЛ располагается на 5-м месте в турнирной таблице, набрав 40 очков.
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Материалы сюжета: ЦСКА: Олич вместо Гончаренко, кто будет главным тренером армейцев
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