Сафонов набирает форму в составе «Краснодара-2»
16:41
Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов возобновил тренировки. Футболист тренируется в составе «Краснодара-2», чтобы скорее набрать форму, информирует 23 марта пресс-служба клуба.
В зимний перерыв клуб включил Сафонова в заявку второй команды «Краснодара».
22-летний футболист в декабре получил травму перед матчем 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Челси» (1:1).
В текущем сезоне Сафонов провел 20 матчей, в которых пропустил 28 мячей. В 2021 году вратарь не провел ни одного матча.
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