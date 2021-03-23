Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Сафонов набирает форму в составе «Краснодара-2»

16:41
Теги:

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов возобновил тренировки. Футболист тренируется в составе «Краснодара-2», чтобы скорее набрать форму, информирует 23 марта пресс-служба клуба.

В зимний перерыв клуб включил Сафонова в заявку второй команды «Краснодара».

22-летний футболист в декабре получил травму перед матчем 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Челси» (1:1).

В текущем сезоне Сафонов провел 20 матчей, в которых пропустил 28 мячей. В 2021 году вратарь не провел ни одного матча.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...