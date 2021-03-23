Сафонов набирает форму в составе «Краснодара-2»

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов возобновил тренировки. Футболист тренируется в составе «Краснодара-2», чтобы скорее набрать форму, информирует 23 марта пресс-служба клуба.

Матвей Сафонов ??



Голкипер вернулся к тренировкам и сейчас набирает форму, работая вместе с молодыми «быками»?



Парням из основы @FCKrasnodar мы всегда рады?#ФККраснодар2 #Быки #МатвейСафонов pic.twitter.com/MiauComCBk — ФК «Краснодар-2» (@FCKrasnodar2) March 23, 2021

В зимний перерыв клуб включил Сафонова в заявку второй команды «Краснодара».

22-летний футболист в декабре получил травму перед матчем 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Челси» (1:1).

В текущем сезоне Сафонов провел 20 матчей, в которых пропустил 28 мячей. В 2021 году вратарь не провел ни одного матча.