Гончаренко опять проиграл «Зениту». Уже в седьмой раз

Для главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко поражение в матче третьего тура чемпионата России стало уже седьмым в 14 играх против «Зенита». Впервые с сине-бело-голубыми белорусский специалист встретился в 2008 году в Лиге чемпионов. В том матче его БАТЭ отобрал у фаворита очки, но вот дальше у Гончаренко противостояние не заладилось. В 13 последующих играх его команды добыли всего одну победу (в ноябре 2018 года) при пяти ничьих.

Матчи команд Виктора Гончаренко против «Зенита»

Дата Турнир Город Клуб Гончаренко Тренер «Зенита» Счет 21.10.2008 Лига чемпионов Санкт-Петербург БАТЭ Дик Адвокат 1:1 05.11.2008 Лига чемпионов Минск БАТЭ Дик Адвокат 0:2 15.05.2014 Чемпионат России Краснодар Кубань Андре Виллаш-Боаш 1:4 26.07.2015 Чемпионат России Екатеринбург Урал Андре Виллаш-Боаш 1:4 06.08.2016 Чемпионат России Уфа Уфа Мирча Луческу 0:0 30.11.2016 Чемпионат России Санкт-Петербург Уфа Мирча Луческу 0:2 04.03.2017 Чемпионат России Москва ЦСКА Мирча Луческу 0:0 22.10.2017 Чемпионат России Москва ЦСКА Роберто Манчини 0:0 29.04.2018 Чемпионат России Санкт-Петербург ЦСКА Роберто Манчини 0:0 11.11.2018 Чемпионат России Москва ЦСКА Сергей Семак 2:0 12.05.2019 Чемпионат России Санкт-Петербург ЦСКА Сергей Семак 1:3 02.11.2019 Чемпионат России Санкт-Петербург ЦСКА Сергей Семак 1:1 20.06.2020 Чемпионат России Москва ЦСКА Сергей Семак 0:4 19.08.2020 Чемпионат России Санкт-Петербург ЦСКА Сергей Семак 1:2

Итого: +1=6-7, мячи 8-23.

Семь поражений от «Зенита» — худший результат для Гончаренко. Пять раз его команды проиграли «Локомотиву», по четыре раза — двум «Динамо» — московскому и минскому, «Спартаку» и «Минску». Причем противостояние с российскими динамовцами стоит особняком: белорусский специалист не одолел москвичей ни в одной из девяти встреч.

Команды, которым Гончаренко проигрывал чаще всего