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Гончаренко опять проиграл «Зениту». Уже в седьмой раз

19 августа 2020, 23:38
Викор Гончаренко. Фото Виталий Тимкив.
Викор Гончаренко. Фото Виталий Тимкив.
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Для главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко поражение в матче третьего тура чемпионата России стало уже седьмым в 14 играх против «Зенита». Впервые с сине-бело-голубыми белорусский специалист встретился в 2008 году в Лиге чемпионов. В том матче его БАТЭ отобрал у фаворита очки, но вот дальше у Гончаренко противостояние не заладилось. В 13 последующих играх его команды добыли всего одну победу (в ноябре 2018 года) при пяти ничьих.

Матчи команд Виктора Гончаренко против «Зенита»

Дата

Турнир

Город

Клуб Гончаренко

Тренер «Зенита»

Счет

21.10.2008

Лига чемпионов

Санкт-Петербург

БАТЭ

Дик Адвокат

1:1

05.11.2008

Лига чемпионов

Минск

БАТЭ

Дик Адвокат

0:2

15.05.2014

Чемпионат России

Краснодар

Кубань

Андре Виллаш-Боаш

1:4

26.07.2015

Чемпионат России

Екатеринбург

Урал

Андре Виллаш-Боаш

1:4

06.08.2016

Чемпионат России

Уфа

Уфа

Мирча Луческу

0:0

30.11.2016

Чемпионат России

Санкт-Петербург

Уфа

Мирча Луческу

0:2

04.03.2017

Чемпионат России

Москва

ЦСКА

Мирча Луческу

0:0

22.10.2017

Чемпионат России

Москва

ЦСКА

Роберто Манчини

0:0

29.04.2018

Чемпионат России

Санкт-Петербург

ЦСКА

Роберто Манчини

0:0

11.11.2018

Чемпионат России

Москва

ЦСКА

Сергей Семак

2:0

12.05.2019

Чемпионат России

Санкт-Петербург

ЦСКА

Сергей Семак

1:3

02.11.2019

Чемпионат России

Санкт-Петербург

ЦСКА

Сергей Семак

1:1

20.06.2020

Чемпионат России

Москва

ЦСКА

Сергей Семак

0:4

19.08.2020

Чемпионат России

Санкт-Петербург

ЦСКА

Сергей Семак

1:2

Итого: +1=6-7, мячи 8-23.

Семь поражений от «Зенита» — худший результат для Гончаренко. Пять раз его команды проиграли «Локомотиву», по четыре раза — двум «Динамо» — московскому и минскому, «Спартаку» и «Минску». Причем противостояние с российскими динамовцами стоит особняком: белорусский специалист не одолел москвичей ни в одной из девяти встреч.

Команды, которым Гончаренко проигрывал чаще всего

Команда

И

В

Н

П

М

О

Зенит

14

1

6

7

8-23

9

Локомотив

12

5

2

5

16-16

17

Динамо

9

0

5

4

7-12

5

Спартак

11

5

2

4

17-15

17

Динамо Мн

16

8

4

4

24-17

28

Минск

19

13

2

4

32-16

41

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