Гончаренко – о ничьей с "Уфой": " Если атака два забивает, тут дело не в ней"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 21-го тура чемпионата России против "Уфы" (2:2) посетовал на ошибки в обороне. Армейцы вели в счете 2:0, пропустив два мяча в концовке встречи – на 87-й и 90+4-й минутах.

– Не знаю, видели ли последний гол. Три игрока "Уфы" оказались в одиночестве на дальней штанге. Показалось, что именно Дивеев оставил Игбуна. Нет ощущения, что слишком рано доверились молодому защитнику?

– Они должны получать доверие, набить какое-то количество ошибок, гораздо быстрее учиться. Не в доверии (дело), у нас, наверное, не было особых вариантов в защите на сегодняшний матч.

– Не считаете, что зря заменили Чалова на Бийола? Нужен был игрок, чтобы отодвинуть игру от ворот, а не нацеленный на разрушение. Может, за счет этого, в том числе, и был пропущен второй мяч?

– Бийол вышел в атаку. Если атака два забивает, тут дело не в атаке. Мы могли лучше сыграть в защите.

– Вадим Евсеев сказал, что ЦСКА удивил его отсутствием Ахметова. А вас "Уфа" чем-то удивила?

– Мы знали, что Безденежных хорошосыграл с "Локомотивом". Между Пуцко и Никитиным я не вижу особой разницы. Что касается Ахметова, были причины, в том числе медицинские противопоказания, мелкие повреждения. Поэтому мы решили не ставить его в стартовый состав. (Андрей Михайлов, Евгений Белоусов)