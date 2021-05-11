«Локомотив» поздравил Семина с днем рождения
10:47
«Локомотив» в Twitter поздравил бывшего главного тренера команды Юрия Семина с днем рождения.
«День в истории. Сегодня исполняется 74 года самому успешному тренеру в истории «Локомотива» Юрию Семину. С днем рождения, Юрий Палыч! Крепкого здоровья, успехов и благополучия!» — говорится в сообщении.
74-летний специалист покинул «Локомотив» 1 июня 2020 года. Его место занял Марко Николич. После 29 туров Тинькофф РПЛ железнодорожники набрали 53 балла и расположились на 3-м месте.
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