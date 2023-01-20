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Голландский журналист: «Слуцкий и Дзюба — два друга по несчастью. Может, им нравится быть клоунами и веселить людей»

Алина Савинова
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Голландский журналист Лекс Ламмерс рассказал, что думает о российском тренере Леониде Слуцком и нападающем Артеме Дзюбе, которые на данный момент находятся без работы.

«Леонид Слуцкий и Артем Дзюба — два друга по несчастью. Такова жизнь. Им обоим надо сделать паузу. Думаю, что скоро мы увидим Лео и Артема в одном клубе. Бывает так, что иногда ты выпадаешь из поля зрения футбольной общественности, но можешь найти себя в чем-то другом. Сейчас Дзюба и Слуцкий отлично смотрятся в камере, может, им нравится быть клоунами и веселить людей. Они отлично играют на свой имидж.

Понятия не имею, как мыслят российские клубы, но я удивлен, почему такие веские футбольные личности, как Дзюба и Слуцкий, не могут найти себе место в РПЛ. Понятно, что из-за нынешней обстановки они не смогут найти себе работу в Европе, но в России к ним же должно быть какое-то уважение", — приводит Sport24 слова Ламмерса.

Слуцкий 15 ноября 2022 года покинул пост главного тренера «Рубина».

Дзюба с ноября 2022-го является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-20-gollandskiy-zhurnalist-slutskiy-i-dzyuba-dva-druga-po-neschastyu-im-nravitsya-byt-klounami-i-veselit-lyudey

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Ювентус 2
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Матч завершен

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1.56

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24%

2.03

ТМ 2.5

17%

1.90
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
Леонид Слуцкий
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7
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