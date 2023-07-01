Голкипер «Нефтчи» доставлен в больницу для прохождения КТ после матча с «Зенитом»
Пресс-атташе «Нефтчи» Рустам Аллахвердиев рассказал «СЭ» о состоянии здоровья голкипера команды Агиля Мамедова, получившего повреждение в матче предсезонного турнира «Кубок PARI Премьер» против «Зенита» (1:3).
«Агиль Мамедов на скорой был доставлен в больницу для прохождения КТ», — сказал Аллахвердиев «СЭ».
Ранее тренер «Нефтчи» Игорь Гетман сообщил, что травма Мамедова не носит серьезного характера.
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15
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Сочи – Балтика
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