Аршавин заявил, что остается в «Зените»
Бывший форвард сборной России Андрей Аршавин прокомментировал информацию о том, что он может уйти из «Зенита».
«Слухи остались слухами. Я остаюсь в «Зените», — приводит «РБ Спорт» слова Аршавина.
На данный момент 42-летний специалист занимает должность заместителя генерального директора по спортивному развитию петербургского клуба.
Будучи футболистом, Аршавин выступал за «Зенит» с 1999 по 2008 год, в 2012-м и с 2013 по 2015-й. Он является трехкратным чемпионом России в составе сине-бело-голубых, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.
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1
|Зенит
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2
|ЦСКА
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3
|Спартак
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|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
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8
|Локомотив
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Динамо
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|0
|0
|0-0
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10
|Сочи
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|22.07
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Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
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Ростов – Факел
|- : -
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|00:00
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|00:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
|00:00
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
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