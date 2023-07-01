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Аршавин заявил, что остается в «Зените»

Алина Савинова
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Бывший форвард сборной России Андрей Аршавин прокомментировал информацию о том, что он может уйти из «Зенита».

«Слухи остались слухами. Я остаюсь в «Зените», — приводит «РБ Спорт» слова Аршавина.

На данный момент 42-летний специалист занимает должность заместителя генерального директора по спортивному развитию петербургского клуба.

Будучи футболистом, Аршавин выступал за «Зенит» с 1999 по 2008 год, в 2012-м и с 2013 по 2015-й. Он является трехкратным чемпионом России в составе сине-бело-голубых, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-arshavin-sluhi-ostalis-sluhami-ya-ostayus-v-zenite/
Андрей Аршавин
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