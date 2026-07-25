Вратарь «Краснодара» Агкацев о матче с «Рубином»: «С ним всегда непросто, ожидаем тяжелую игру»

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев поделился ожиданиями от матча с «Рубином» в первом туре РПЛ сезона-2026/27.

«Рубин» — очень крепкая команда. С ними всегда получаются непростые матчи, поэтому ожидаем тяжелую игру. Готовимся максимально серьезно и настраиваемся только на победу», — приводит слова Агкацева пресс-служба «Краснодара».

Матч «Рубина» и «Краснодара» в первом туре РПЛ состоится 26 июля в Казани. Начало встречи запланировано на 19.30 по московскому времени.