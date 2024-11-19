Голкипер «Динамо» Кудравец навестил игрока «Амкала» Костюкова в больнице

Вратарь московского «Динамо» Андрей Кудравец приехал в больницу к игроку «Амкала» Степану Костюкову.

Пресс-служба бело-голубых опубликовала видео со встречи футболистов и написала: «Андрей пожелал скорейшего восстановления, а также согласился помочь амкаловцу во время вручения медиафутбольных наград по результатам сезона. Никогда в беде не оставим!»

В товарищеском матче между «Динамо» и «Амкалом» (2:3) Костюков получил травму, столкнувшись с Кудравцом в штрафной площади динамовцев. «Динамо» взяло на себя лечение игрока.