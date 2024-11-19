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Сегодня, 20:02

Голкипер «Динамо» Кудравец навестил игрока «Амкала» Костюкова в больнице

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вратарь московского «Динамо» Андрей Кудравец приехал в больницу к игроку «Амкала» Степану Костюкову.

Пресс-служба бело-голубых опубликовала видео со встречи футболистов и написала: «Андрей пожелал скорейшего восстановления, а также согласился помочь амкаловцу во время вручения медиафутбольных наград по результатам сезона. Никогда в беде не оставим!»

В товарищеском матче между «Динамо» и «Амкалом» (2:3) Костюков получил травму, столкнувшись с Кудравцом в штрафной площади динамовцев. «Динамо» взяло на себя лечение игрока.

Нападающий &laquo;Амкала&raquo; Степан Костюков получил травму после столкновения с&nbsp;вратарем &laquo;Динамо&raquo; Андреем Кудравцом. Жуть дня: игрок «Амкала» получил чудовищную травму в матче с «Динамо». Предварительно — открытый перелом

ФК Амкал
ФК Динамо (Москва)
Андрей Кудравец
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 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
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3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
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 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
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 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
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