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Голенков: «В последних трех играх удача не на стороне «Ростова»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Ростова» Егор Голенков прокомментировал ничью с «Уралом» (2:2) в матче 10-го тура чемпионата России.

«Неудачно начали, пропустили, но по качеству, мне кажется, играли хорошо. Где-то просто недофарт, отыгрываемся за тот сезон. В последних трех играх удача не на нашей стороне.

Судейство? Пенальти вот был. Я после игры зашел в мессенджер, там все друзья и знакомые написали, что чистый пенальти. Мы когда отбираем мяч в штрафной, то убираем руки за спину. Если площадь тела увеличена, а мне показалось, что так и было, и рука, даже прижатая к телу, преграждает мячу путь в ворота, то, наверное, это пенальти", — цитирует «РБ Спорт» Голенкова.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/egor-golenkov-u-rostova-gde-to-nedofart-oty-gry-vaemsya-za-tot-sezon/
Футбол
ФК Ростов
ФК Урал
Егор Голенков
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-3 21
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Зенит 9 5 2 2 19-8 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Локомотив 9 4 3 2 15-14 15
7
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
8
 Пари НН 9 4 2 3 9-8 14
9
 ЦСКА 9 3 4 2 19-15 13
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
12
 Рубин 9 2 3 4 10-18 9
13
 Оренбург 9 2 2 5 10-16 8
14
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
15
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
16
 Факел 9 1 2 6 5-14 5
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29.09 19:00
Ростов – Урал
 2 : 2
30.09 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
30.09 14:45
Локомотив – Пари НН
 - : -
30.09 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
30.09 19:00
ЦСКА – Балтика
 - : -
1.10 14:00
Факел – Сочи
 - : -
1.10 16:30
Кр. Советов – Спартак
 - : -
1.10 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
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Матео Кассьерра

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Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
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Роман Ежов

Крылья Советов

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Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 6 1 2
Брайан Мансилья

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Оренбург

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Александр Солдатенков

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 8 1 1
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