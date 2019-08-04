Гол Луценко принес "Арсеналу" победу над "Тамбовом"

"Арсенал" обыграл "Тамбов" в матче 4-го тура чемпионата России – 1:0. Единственный гол встречи на счету у Евгения Луценко.

"Арсенал" набрал семь очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ. "Тамбов", имея три очка в своем активе, – на 13-м месте.

Чемпионат России. Премьер-лига

4-й тур

"Тамбов" – "Арсенал" (Тула) – 0:1 (0:1)

Гол: Луценко, 13.

"Тамбов": Шелия, Тетрашвили, Гогуа, Ойеволе, Таказов, Карасев, Чуперка, Килин (Бенито, 46), Маркелов (Кленкин, 46), Аппаев, Костюков (Конате, 70).

"Арсенал" (Тула): Левашов, Комбаров, Беляев, Денисов, Альварес, Ломовицкий, Костадинов, Горбатенко, Чаушич, Лесовой, Луценко (Тудорие, 84).

Предупреждения: Ойеволе, 25. Денисов, 42. Ломовицкий, 50. Чуперка, 53. Аппаев, 65. Тетрашвили, 90.

Судьи: Иванов (Ростов-на-Дону). Стипиди (Краснодар), Гаврилин (Владимир).

4 августа. Саранск. Стадион "Мордовия Арена".

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