Гогуа заразился коронавирусом и не полетел с «Ротором» на первый сбор

Защитник «Ротора» Седрик Гогуа сдал положительный тест на коронавирус и не полетел с командой на тренировочный сбор в турецкий Белек, сообщает клубная пресс-служба. К команде 26-летний ивуариец присоединиться позже.

Полностью список игроков выглядит так:

Вратари: Чондрич, Репин, Кузнецов

Защитники: Байрыев, Кожемякин, Степанов, Шомко, Кверквелия, Манучарян.

Полузащитники: Алейник, Жигулев, Давиташвили, Колесниченко, Макаров, Серченков, Кипиани, Маевский, Песегов, Медведь.

Нападающие: Фламарион, Понсе, Микелтадзе, Щеткин, Понсе.

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На зимнюю паузу волгоградский клуб ушел на 13-м месте в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 14 очками.