Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал «СЭ», почему клуб отдал защитника Седрика Гогуа в аренду в «Ротор».

— Сейчас уже можно признать, что ЦСКА ошибся, подписав Гогуа?

— На самом деле, я считаю, что та негативная информация, которая муссировалась в прессе вокруг Гогуа, не справедлива. Все эти леденящие кровь истории о том, что он злостный нарушитель режима, пьяница и дебошир, — высосаны из пальца! Он нормально тренировался. В некоторых матчах выглядел неплохо. Но так иногда бывает — не совсем по своей модели игры, психо-эмоциональному складу — подошел тренерскому штабу. Можно было бы его и оставить. Но есть лимит. Кроме того, любой футболист хочет играть. Поэтому мы и решили отдать его в аренду. Прямо ошибкой я бы не назвал этот трансфер. Да, мы ожидали от Гогуа большего. Однако предъявлять к нему претензии и утверждать, что он провалился в ЦСКА, — нельзя. Посмотрим, что будет дальше, как он проявит себя в «Роторе». Мы же помним, что в «Тамбове» он был лидером защиты, да и не только обороны (улыбается). Теперь желаем ему того же в «Роторе». А дальше решим. У него есть хорошие качества. Уверен, он принесет пользу «Ротору» (Виталий Айрапетов)