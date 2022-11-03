Гогниев приехал на заседание КДК РФС

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев приехал на заседание КДК РФС.

Ранее глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что комитет рассмотрит поведение главного тренера «Химок» Спартака Гогниева в матче с «Динамо» (1:6).

Гогниева удалили после завершения первого тайма матча. Он вступил в спор с главным арбитром Яном Бобровским, который показал специалисту вторую желтую карточку. Позже Гогниев обматерил комментатора встречи.