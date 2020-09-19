Годовой убыток ЦСКА составил 66 миллионов долларов

По итогам 2019 года чистый убыток ЦСКА составил 66 миллионов долларов, сообщает РБК, ссылаясь на отчетность материнской компании клуба Bluecastle Enterprises Limited.

За прошлый год выручка красно-синих упала до 56,3 миллиона долларов по сравнению со 100 миллионами за 2018-й. Прежде всего, это связано с тем, что команда не попала в Лигу чемпионов.

Процентные расходы по банковским кредитам возросли до 11,5 миллиона. Операционный убыток за 2019-й — 25 миллионов, совокупный убыток по итогам года — 45 миллионов.

Напомним, что в апреле 2020-го ВЭБ.РФ приобрел 77,64 процента акций ЦСКА за 18 миллиардов рублей.

ЦСКА занимает пятое место с 13 очками в турнирной таблице РПЛ.