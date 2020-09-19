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Годовой убыток ЦСКА составил 66 миллионов долларов

20:45
Роман Бабаев, Евгений Гинер и Сергей Иванов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Роман Бабаев, Евгений Гинер и Сергей Иванов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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По итогам 2019 года чистый убыток ЦСКА составил 66 миллионов долларов, сообщает РБК, ссылаясь на отчетность материнской компании клуба Bluecastle Enterprises Limited.

За прошлый год выручка красно-синих упала до 56,3 миллиона долларов по сравнению со 100 миллионами за 2018-й. Прежде всего, это связано с тем, что команда не попала в Лигу чемпионов.

Процентные расходы по банковским кредитам возросли до 11,5 миллиона. Операционный убыток за 2019-й — 25 миллионов, совокупный убыток по итогам года — 45 миллионов.

Напомним, что в апреле 2020-го ВЭБ.РФ приобрел 77,64 процента акций ЦСКА за 18 миллиардов рублей.

ЦСКА занимает пятое место с 13 очками в турнирной таблице РПЛ.

Дополнительная информация:

https://sportrbc.ru/news/5f660e6c9a794778e8029ff2?ruid=UET9A18ILLtIg0AiAw9dAg==&from=from_main_12

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