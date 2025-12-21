Источник: уругваец Аревало перейдет из «Монтевидео» в «Акрон»

Вингер «Монтевидео» Кевин Аревало перейдет в «Акрон», сообщает журналист Иван Карпов в Telegram-канале.

По информации источника, сумма трансфера 19-летнего футболиста составит 700 тысяч долларов, а контракт будет рассчитан до лета 2030-го. Аревало самостоятельно выкупит свой контракт у «Монтевидео», чтобы обойти запрет на трансфер, и перейдет в «Акрон» свободным агентом.

Отмечается, что условия сделки по переходу Аревало были согласованы еще летом 2025 года, но тогда City Football Group, владельцы «Манчестер Сити», «Монтевидео» и других клубов, наложили запрет на трансфер.

В сезоне-2025 Аревало сыграл за «Монтевидео» 15 матчей, забил четыре гола и сделал две голевые передачи.