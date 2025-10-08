Колосков: «Установишь потолок зарплат — сразу появятся серые схемы»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью «СЭ» порассуждал о потолке зарплат в нашем футболе.

— Ваше отношение к потолку зарплат в футболе?

— Я противник этой идеи. Нельзя слепо копировать все, что есть за рубежом. НХЛ — это закрытая лига. Там нет спортивного принципа, никто не вылетает, команды живут по своим правилам. Они между собой договорились о потолке зарплат. Что ж, имеют право. У нас же все иначе. Установишь потолок — сразу появятся серые схемы. И вместо организации соревнований придется ловить жуликов. Это бессмысленно.