Глушенков сломал руку в матче с «Химками»

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков сообщил, что сломал руку в матче 5-го тура чемпионата России с «Химками» (1:1).

25-летний россиянин покинул поле на 24-й минуте матча с «Химками». Его заменил защитник Юрий Горшков.

В текущем сезоне Глушенков провел 7 матчей, в которых забил 9 голов и сделал результативную передачу.

В следующем матче «Зенит» встретится дома со «Спартаком» 24 августа.