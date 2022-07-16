Глушенков: «Перешел бы в ЦСКА. Почему нет? Это мое дело»

Бывший игрок «Спартака» Максим Глушенков интервью «СЭ» заявил, что перешел бы в ЦСКА.

— Если бы позвали в ЦСКА,пошел бы?

— Да. Если бы в меня там верил тренер, то я бы перешел. Почему нет? Это мое дело. Я занимаюсь им не ради фанатов, а ради себя. Это моя работа.