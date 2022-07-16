Глушенков — о Telegram-канале Заремы: «Как говорится, увидел — посмеялся и забыл»

Бывший игрок «Спартака» Максим Глушенков высказался о Telegram-канале Заремы Салиховой.

— В последнее время «Спартак» окружает куча скандалов. Они сказывались на игроках? Как вы реагировали, когда, например, Зарема вела Telegram-канал, и новостной поток вообще не останавливался?

— Мне было все равно. Конечно, я знал о Telegram-канале Заремы. Но, как говорится, увидел-посмеялся и забыл.

— Ты хоть раз разговаривал с Заремой?

— Нет.

— А с Федуном?

— Тоже нет. Но был случай, когда Леонид Арнольдович заходил в раздевалку, мы здоровались. На этом все. Более плотно могли пообщаться с ним ребята постарше: Джикия, например.