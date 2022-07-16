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Сегодня, 07:30

Глушенков — о Telegram-канале Заремы: «Как говорится, увидел — посмеялся и забыл»

Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Зарема Салихова.
Фото Global Look Press

Бывший игрок «Спартака» Максим Глушенков высказался о Telegram-канале Заремы Салиховой.

— В последнее время «Спартак» окружает куча скандалов. Они сказывались на игроках? Как вы реагировали, когда, например, Зарема вела Telegram-канал, и новостной поток вообще не останавливался?

— Мне было все равно. Конечно, я знал о Telegram-канале Заремы. Но, как говорится, увидел-посмеялся и забыл.

— Ты хоть раз разговаривал с Заремой?

— Нет.

— А с Федуном?

— Тоже нет. Но был случай, когда Леонид Арнольдович заходил в раздевалку, мы здоровались. На этом все. Более плотно могли пообщаться с ним ребята постарше: Джикия, например.

Максим Глушенков. «Перешел бы из «Спартака» в ЦСКА — играю для себя, а не ради фанатов». Интервью Глушенкова

ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
Максим Глушенков
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Глушенков: «Перешел бы в ЦСКА. Почему нет? Это мое дело»
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И В Н П +/- О
1
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
2
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
3
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
4
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
5
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
6
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
7
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
8
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
11
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
12
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
13
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
14
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
15
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 1 : 1
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
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Торпедо – Сочи
 - : -
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Маркус Валле да Силва Вендел

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Резиуан Мирзов

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Химки

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П
Александр Долгов

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Химки

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Зенит

 1
И К Ж
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