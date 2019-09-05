Глушаков рассказал, как штаб Карреры грузил «Спартак» тренировками со штангой

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков — о методах работы бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреры и его штаба. В частности, о смене ведущего специалиста по физподготовки с испанца Хавьера Нойя Сальсеса на итальянца Джорждо д'Урбано.

— Мы приехали на сборы после Кубка конфедераций чуть позже, но уже тогда ребята говорили, что Хави отодвигают, а всем рулит Джорджо, который вводит упражнения с дисками, после которых болят пах, приводы и колени, — приводит «Чемпионат» слова Глушакова. — Тогда говорили, что плох Глушаков, но объективно вся команда была вялая, тяжелая. Один только иностранец — не буду говорить, кто — понял, что нужно избегать дисков и штанг, говорил: «У меня там болит, тут болит» — и старался с Хави заниматься. Вот он носился на свежих ногах, а мы, дурачки, все слушали и выполняли. Русский менталитет: сказали — делаем.

В итоге все дошло до ситуации перед «Уралом». Стоял какой-то большой вес для приседаний, и Дима Комбаров задает вопрос Джорджо: «А как вы высчитываете вес? Если вот стоит здоровый Кутепов — 90 килограмм, и я, худой, — 60 кило — почему делаем все одинаково?» Тот ничего не ответил. Дима еще раз: «Ну так почему мы один и тот же вес делаем? Я не хочу травму получить». И тут д'Урбано говорит: «Просто ты сильный характером — из-за этого». Вообще, всегда перед тренировками ходим в зал разминаться — велосипед покрутить, резинку сделать, пресс покачать. И вот в тот день в зале уже был Хави. Я спросил: «Какой план на сегодня»? Он развел руки в стороны: «Опять штанги». Я отвечаю: «Какая штанга? У нас «Урал» через 2-3 дня». Он: «Джорджо так решил». Когда я сидел на кушетке и процедуры делал перед тренировкой, зашли ребята, говорят: «Глушак, иди попроси, чтоб отменили эти упражнения, у нас ноги болят», до этого ведь беговая тренировка была, все носились! Ну и пошли к Каррере: «Просим чуть-чуть снизить нагрузки, потому что ноги тяжёлые, устали все, давайте откажемся сегодня от штанги, команда чуть-чуть загнанная». Массимо ответил: «Нет, мы знаем, что мы делаем». Ну и закончилось тем, что и Адриану, и Мельгарехо получают мышечный спазм на тренировке. Все, двое мимо игры! А остальные на матче с трудом подвигались, на тяжелых ногах. «Урал» нас просто отвалтузил — и все, пока, чемпионство!

32-летний Денис Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. Вместе с командой он выиграл чемпионат России и Суперкубок страны.

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