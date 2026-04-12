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Судейство

Пенальти в Самаре: Мелкадзе снова упал по собственной инициативе — ВАР ему поверил

Александр Бобров
Шеф-редактор
Судья Ян Бобровский.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

На 37-й минуте матча 24-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Ахмат» (2:2) судья Ян Бобровский не отреагировал на падение Георгия Мелкадзе остановкой игры и назначением пенальти. Однако спустя пару минут после вмешательства ВАР Павла Шадыханова и АВАР Евгения Кукуляка и просмотра повторов рефери изменил первоначальное решение и наказал самарцев пенальти.

В том моменте защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов слегка попал своей бутсой в левую бутсу Мелкадзе. А нападающий опустил свою правую ногу на газон, развернулся, подогнул левую ногу и упал — в надежде заработать 11-метровый.

То же самое произошло на 38-й минуте матча 9-го тура «Пари НН» — «Ахмат» (1:2). И тогда судья Артем Чистяков поначалу не отреагировал на падение Мелкадзе назначением пенальти. Однако после вмешательства видеоассистентов Андрея Фисенко и того же Кукуляка, а также просмотра повторов на мониторе у поля он изменил первоначальный вердикт и на 42-й минуте объявил о наказании 77-го номера нижегородцев Андрея Ивлева 11-метровым ударом. В том моменте действительно произошел контакт в ногах, но он получился минимальным и не мог послужить причиной для падения нападающего «Ахмата». Мелкадзе упал через паузу и по собственной инициативе, пытаясь обмануть судей. И ему это удалось.

Тренерам соперников грозненской команды и всем защитникам нужно учитывать особенность игры Мелкадзе и его неустойчивость на футбольном поле, а также нюансы работы российских видеоарбитров, которые считают такие падения причиной для назначения пенальти.

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Георгий Мелкадзе
ФК Ахмат
ФК Крылья Советов (Самара)
Ян Бобровский
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1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Оренбург 11 2 7 2 13-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 11 1 3 7 12-27 6
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23.10 19:30 Ахмат – Оренбург - : -
24.10 12:45 Акрон – Динамо - : -
24.10 15:00 Факел – Родина - : -
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов - : -
24.10 19:30 Краснодар – Балтика - : -
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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Г
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П
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И К Ж
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Ахмат

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Рубин

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