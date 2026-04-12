Пенальти в Самаре: Мелкадзе снова упал по собственной инициативе — ВАР ему поверил

На 37-й минуте матча 24-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Ахмат» (2:2) судья Ян Бобровский не отреагировал на падение Георгия Мелкадзе остановкой игры и назначением пенальти. Однако спустя пару минут после вмешательства ВАР Павла Шадыханова и АВАР Евгения Кукуляка и просмотра повторов рефери изменил первоначальное решение и наказал самарцев пенальти.

В том моменте защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов слегка попал своей бутсой в левую бутсу Мелкадзе. А нападающий опустил свою правую ногу на газон, развернулся, подогнул левую ногу и упал — в надежде заработать 11-метровый.

То же самое произошло на 38-й минуте матча 9-го тура «Пари НН» — «Ахмат» (1:2). И тогда судья Артем Чистяков поначалу не отреагировал на падение Мелкадзе назначением пенальти. Однако после вмешательства видеоассистентов Андрея Фисенко и того же Кукуляка, а также просмотра повторов на мониторе у поля он изменил первоначальный вердикт и на 42-й минуте объявил о наказании 77-го номера нижегородцев Андрея Ивлева 11-метровым ударом. В том моменте действительно произошел контакт в ногах, но он получился минимальным и не мог послужить причиной для падения нападающего «Ахмата». Мелкадзе упал через паузу и по собственной инициативе, пытаясь обмануть судей. И ему это удалось.

Тренерам соперников грозненской команды и всем защитникам нужно учитывать особенность игры Мелкадзе и его неустойчивость на футбольном поле, а также нюансы работы российских видеоарбитров, которые считают такие падения причиной для назначения пенальти.