Глушаков пожелал удачи «Спартаку» в матче с «Краснодаром»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков после матча 12-го тура чемпионата России против «Уфы» (1:0) кратко подвел итоги встречи и пожелал удачи «Спартаку» в игре с «Краснодаром».

— Реализация у нас еще хромает. Есть над чем работать. Будем стремиться и дальше двигаться к результатам. Сегодня в Грозном праздник — день города. День рождения у Рамзана Кадырова. Надо было выигрывать о порадовать болельщиков. Турнирная таблица такая, что все рядом. В этом году интересный и непредсказуемый чемпионат.

— Шалимов за первые дни как себя показал?

— Как нападающий. Больше показывал нападающим, как открываться, и что нужно от нас в атаке.

— Ваш прогноз на «Краснодар» — «Спартак»?

— Я — игрок «Ахмата» и ничего не буду прогнозировать. Однако пожелаю удачи и победы «Спартаку».