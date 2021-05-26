ЦСКА пожелал Гинеру ярких побед и новых титулов
ЦСКА поздравил с днем рождения президента клуба Евгения Гинера. 26 мая ему исполнился 61 год.
«Коллектив Профессионального футбольного клуба ЦСКА, игроки и тренеры команды, а также многочисленная армия наших болельщиков от всей души поздравляют президента Евгения Гинера с днем рождения и желают ему крепкого здоровья, счастья, бодрости и благополучия!
Мы уверены, что под руководством Евгения Ленноровича ПФК ЦСКА ждут яркие победы и новые титулы! ЦСКА всегда будет первым!» - говорится в поздравлении на официальном сайте клуба.
По итогам сезона-2020/21 ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Армейцы не смогли попасть в еврокубки впервые за 20 лет.
Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/club/s-dnem-rozhdeniya-evgeniy-lennorovich/
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