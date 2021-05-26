ЦСКА пожелал Гинеру ярких побед и новых титулов

ЦСКА поздравил с днем рождения президента клуба Евгения Гинера. 26 мая ему исполнился 61 год.

«Коллектив Профессионального футбольного клуба ЦСКА, игроки и тренеры команды, а также многочисленная армия наших болельщиков от всей души поздравляют президента Евгения Гинера с днем рождения и желают ему крепкого здоровья, счастья, бодрости и благополучия!

Мы уверены, что под руководством Евгения Ленноровича ПФК ЦСКА ждут яркие победы и новые титулы! ЦСКА всегда будет первым!» - говорится в поздравлении на официальном сайте клуба.

По итогам сезона-2020/21 ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Армейцы не смогли попасть в еврокубки впервые за 20 лет.