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ЦСКА пожелал Гинеру ярких побед и новых титулов

10:41
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ЦСКА поздравил с днем рождения президента клуба Евгения Гинера. 26 мая ему исполнился 61 год.

«Коллектив Профессионального футбольного клуба ЦСКА, игроки и тренеры команды, а также многочисленная армия наших болельщиков от всей души поздравляют президента Евгения Гинера с днем рождения и желают ему крепкого здоровья, счастья, бодрости и благополучия!

Мы уверены, что под руководством Евгения Ленноровича ПФК ЦСКА ждут яркие победы и новые титулы! ЦСКА всегда будет первым!» - говорится в поздравлении на официальном сайте клуба.

По итогам сезона-2020/21 ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Армейцы не смогли попасть в еврокубки впервые за 20 лет.

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/club/s-dnem-rozhdeniya-evgeniy-lennorovich/

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