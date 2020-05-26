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Глушаков поздравил с днем рождения шутившую над ним футболистку

10:27
Денис Глушаков и Ксения Коваленко. Фото Instagram Дениса Глушакова.
Денис Глушаков и Ксения Коваленко. Фото Instagram Дениса Глушакова.
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Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков поздравил с днем рождения защитницу ЦСКА и женской сборной России Ксению Коваленко. Сегодня ей исполнилось 25 лет.

«Сегодня день рождения цветочка — праздник всего российского футбола! — написал Глушаков в Instagram. — Быстрее восстанавливайся, возвращайся на поле, добивайся самых больших высот. Оставайся такой же обаятельной и жизнерадостной всегда, какой я тебя знаю. Рад нашему знакомству. Поздравляю».

Ранее Глушаков и Коваленко несколько раз подкалывали друг друга в социальных сетях.

Футболистка ЦСКА поздравила Глушакова с 33-летием, пошутив на тему выступления «Спартака»

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/glushak8/

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