Футболистка ЦСКА поздравила Глушакова с 33-летием, пошутив на тему выступления «Спартака»

Защитница ЦСКА Ксения Коваленко поздравила в Instagram хавбека «Ахмата» Дениса Глушакова с днем рождения. Российскому футболисту исполнилось сегодня 33 года.

Спортсменка опубликовала сторис с фотографией Глушакова в форме «Спартака», на фоне эмблемы красно-белых и табличкой, где написано: «ЦСКА всегда будет первым!» «С твоим днем!» — подписала картинку Коваленко.

В ответ Глушаков запостил у себя сторис, где ЦСКА было зачеркнуто — с подписью: «Запомни», показывая стрелкой на значок «Спартака».

«Дорогой, ну куда ты лезешь, мы же знаем с тобой», — парировала Ксения.

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019. В текущем сезоне полузащитник провел 16 матчей за «Ахмат» и забил три гола.