Футболистка ЦСКА поздравила Глушакова с 33-летием, пошутив на тему выступления «Спартака»
17:28
Защитница ЦСКА Ксения Коваленко поздравила в Instagram хавбека «Ахмата» Дениса Глушакова с днем рождения. Российскому футболисту исполнилось сегодня 33 года.
Спортсменка опубликовала сторис с фотографией Глушакова в форме «Спартака», на фоне эмблемы красно-белых и табличкой, где написано: «ЦСКА всегда будет первым!» «С твоим днем!» — подписала картинку Коваленко.
January 27, 2020
В ответ Глушаков запостил у себя сторис, где ЦСКА было зачеркнуто — с подписью: «Запомни», показывая стрелкой на значок «Спартака».
«Дорогой, ну куда ты лезешь, мы же знаем с тобой», — парировала Ксения.
January 27, 2020
Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019. В текущем сезоне полузащитник провел 16 матчей за «Ахмат» и забил три гола.
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