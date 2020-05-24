«Фух, боженька отвел». Футболистка ЦСКА Коваленко и Глушаков вновь подкололи друг друга

Защитница ЦСКА и женской сборной России по футболу Ксения Коваленко опубликовала новую сторис в Instagram. 24-летняя спортсменка отреагировала на интервью хавбека «Ахмата» Дениса Глушакова журналисту Нобелю Арустамяну.

В беседе с комментатором 33-летний Глушаков признался, что в 2011 году мог стать игроком ЦСКА, но принял решение остаться в «Локомотиве».

«Фух, боженька отвел», — написала в Instagram Ксения Коваленко, добавив эмоджи смеха и сердечка.

«Так бы чаще видела меня», — ответил девушке Глушаков, прикрепив эмоджи подмигивания и поцелуя.

«Так чаще бы меня видела». Глушаков ответил Ксюше (речь о том, что Денис в 2011-м мог перейти в ЦСКА). pic.twitter.com/veKDclhnvT — Алексей Лазуткин (@lazutkin 88 ) May 24, 2020

Ранее хавбек «Ахмата» и Коваленко уже подкалывали друг друга.

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