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«Фух, боженька отвел». Футболистка ЦСКА Коваленко и Глушаков вновь подкололи друг друга

20:50
Ксения Коваленко. Фото instagram.com
Ксения Коваленко. Фото instagram.com
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Защитница ЦСКА и женской сборной России по футболу Ксения Коваленко опубликовала новую сторис в Instagram. 24-летняя спортсменка отреагировала на интервью хавбека «Ахмата» Дениса Глушакова журналисту Нобелю Арустамяну.

В беседе с комментатором 33-летний Глушаков признался, что в 2011 году мог стать игроком ЦСКА, но принял решение остаться в «Локомотиве».

«Фух, боженька отвел», — написала в Instagram Ксения Коваленко, добавив эмоджи смеха и сердечка.

«Так бы чаще видела меня», — ответил девушке Глушаков, прикрепив эмоджи подмигивания и поцелуя.

Ранее хавбек «Ахмата» и Коваленко уже подкалывали друг друга.

Футболистка ЦСКА поздравила Глушакова с 33-летием, пошутив на тему выступления «Спартака»

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