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«Малыш, ну куда ты». Футболистка ЦСКА и Глушаков снова подкололи друг друга

21:17
Ксения Коваленко. Фото instagram.com Новый пост Ксении Коваленко. В комментариях отметился Денис Глушаков. Фото instagram.com
Ксения Коваленко. Фото instagram.com
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Защитница ЦСКА и женской сборной России Ксения Коваленко опубликовала новую фотографию в своем Instagram. На новый пост девушки отреагировал хавбек «Ахмата» Денис Глушаков.

«Глаза горят, это главное», — подписала фото Ксения.

В комментариях под фото 33-летний Глушаков оставил эмодзи в красно-белых цветах, намекая на «Спартак».

«Малыш, ну куда ты. Ты же знаешь», — ответила Денису Ксения Коваленко, добавив сердечки в красно-синих цветах.

Новый пост Ксении Коваленко. В комментариях отметился Денис Глушаков. Фото instagram.com
Новый пост Ксении Коваленко. В комментариях отметился Денис Глушаков. Фото instagram.com

Ранее футболистка ЦСКА и Глушаков уже подкалывали друг друга в Instagram.

Футболистка ЦСКА поздравила Глушакова с 33-летием, пошутив на тему выступления «Спартака»

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