Глушаков ответил Бузовой на предложение о работе

25 июня. Бывший полузащитник "Спартака" Денис Глушаков ответил певице Ольге Бузовой на предложение о работе. Фото instagram.com

Полузащитник Денис Глушаков ответил в Инстаграме певице Ольге Бузовой на шутку о возможной работе оператором. Ранее 32-летний россиянин опубликовал фото, где было написано: "Ищу работу". Позже Бузова добавила комментарий под постом: "Мне нужен хороший оператор".

"Камера есть?" – спросил Глушаков у Бузовой в Инстаграме.

Ранее стало известно, что красно-белые расторгли контракт с Глушаковым. Хавбек выступал за "Спартак" с лета 2013 года. В 2017-м футболист в статусе капитана команды стал чемпионом России. Всего Глушаков провел за "Спартак" 173 матча и забил 23 мяча.

По информации "СЭ", Глушаков получил за расторжение контракта со "Спартаком" 100 миллионов рублей.

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