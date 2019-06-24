Ольга Бузова предложила Глушакову работу оператором

Известная певица Ольга Бузова оставила свой комментарий в Инстаграме под постом экс-полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова о поиске работы. Хавбек после ухода из московского клуба остается свободным агентом.

- Мне нужен хороший оператор, - написала Бузова.

Бузова не первая, кто предлагает работу бывшему капитану красно-белых. Ранее это сделалали футболистка сборной России и хоккейный "Авангард".

Футболистка сборной России предлагает Глушакову работу в женском футболе // "Авангард" предложил Глушакову работу