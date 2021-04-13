Вячеслав Колосков был удивлен результатом матча «Локомотива» со «Спартаком»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков подвел итоги матча 25-го тура Тинькофф РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком» (2:0).

«Результат дерби меня удивил. Я считаю, что «Спартак» всегда в состоянии забивать как минимум по одному мячу в каждой встрече. Команда хорошо укомплектована, тактически грамотно выучена, имеет хорошо подготовленных игроков. Но в этот раз их притормозил Гильерме. Бразилец провел отличный матч, доказал, что по-прежнему приносит «Локо» много пользы. Ну и Смолов стал оправдывать ожидания болельщиков. Все-таки его покупали как дважды лучшего бомбардира РПЛ», — цитирует Колоскова «Известия».

После 25 туров чемпионата России «Спартак» набрал 47 баллов и занимает 2-е место в турнирной таблице, у «Локомотива» на 1 балл меньше и третье место.

17 апреля «железнодорожники» сыграют с «Ростовом» в 26-м туре РПЛ. «Красно-белые» 18-го встретятся с «Уфой».