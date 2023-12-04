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Сегодня, 12:33

Глебов высказался о матче с ЦСКА и погодных условиях, при которых проходила игра

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Ростова» Данил Глебов высказался о матче с ЦСКА и погодных условиях, при которых проходила игра.

«Почему матч состоялся? Наверное, для забавы — чтобы повеселить народ. Вопросов нет, две команды играли в одинаковых условиях, не буду оправдываться. Но просто для кого мы играем? Для болельщиков. Им — кто был на стадионе или у телевизора — понравилась игра? Думаю, нет. То, что мы готовили к ЦСКА, было не нужно, просто били вперед — а там как пойдет. Что сказал Карпин? Все, что готовили, не нужно. Играем от простого. Передачи не доходят, мяч застревает в снегу. Спросил у судьи — ты даешь добро играть в такую погоду, а потом свистишь каждый ор-ар, зачем? Понятно, что будет много возни, будут падать. В такой футбол можно вообще ничего не свистеть. Для меня непонятно, когда пишут, что судья принял решение. Потому что я у него спрашиваю — он говорит, что «я не принимал решение». Кто-то сказал, непонятно. Он сказал — это не я принял решение, кто-то сказал. Что нужно, чтобы таких матчей не было? Заканчивать в конце ноября, как в прошлом сезоне. Думаю, что и в матче «Локо» — «Зенит» будет плюс-минус то же самое, вряд ли бразильцы будут феерить», — приводит слова Глебова «РБ Спорт».

После матча главный тренер «Ростова» Валерий Карпин назвал человека, который принял решение проводить матч с ЦСКА в снегопад, «дебилом».

Матч ЦСКА — «Ростов» чуть не перенесли из-за мощного снегопада. Карпин предупредил, что это будет не футбол

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/danil-glebov-sud-ya-mne-skazal-chto-reshenie-igrat-match-prinimal-ne-on/
Данил Глебов
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
4
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
5
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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2.12 14:00
Факел – Балтика
 0 : 0
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 0 : 2
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 1 : 0
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 2 : 0
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 2 : 1
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 3 : 1
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 2 : 1
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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Зенит

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Крылья Советов

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

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П
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Квинси Промес

Спартак

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Александр Соболев

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Маркус Вендел

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 5
И К Ж
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Пари Нижний Новгород

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