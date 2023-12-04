Круговой сообщил, что его «отпинал» Пиняев

Защитник «Зенита» Данил Круговой в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о своем здоровье.

— Как ваше здоровье? Вы с помощью врача уходили с поля.

— Да вон, отпинал лысый (указывает на Сергея Пиняева, — Прим. «СЭ»)

В матче 17-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:3) защитник покинул поле на 81-й минуте лишь с помощью врача.