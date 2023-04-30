Глебов объяснил, почему «Зенит» мастеровитее «Спартака»: «Бразильцы делают разницу»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов в комментарии для «СЭ» сравнил игры со «Спартаком» и «Зенитом».

«На мой взгляд, «Зенит» мастеровитее «Спартака». У них получше исполнители. Это разные команды. «Спартак» много играет через Соболева, создает остроту подачами на него. «Зенит» же создает остроту через забегания, разные комбинации. Понятно, что у них бразильцы делают разницу», — сказал Глебов «СЭ».

«Ростов» в апреле сыграл вничью и со «Спартаком» (1:1), и с «Зенитом» (0:0).