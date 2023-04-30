Глебов оценил шансы «Ростова» на серебряные медали: «Главное не бить мяч по трибунам»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов в комментарии для «СЭ» высказался о шансах команды на серебрянные медали после ничьей со «Спартаком» (1:1) в матче 25-го тура РПЛ.

«Вам виднее, кто главный претендент на серебро. Наша главная задача — играть в футбол, продолжать выходить через короткий пас и не бить мяч по трибунам. Мы идем от игры к игре», — сказал Глебов «СЭ».

«Спартак» набрал 49 очков и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре красно-белые встретятся с «Зенитом».

«Ростов» находится на втором месте с 50 очками. Команда в 26-м туре сыграет с «Факелом».