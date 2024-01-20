Главный врач «Спартака» ответил на вопрос об оперировании футболистов в России и за рубежом

Главный врач «Спартака» Кирилл Козлов ответил на вопрос, почему клуб проходит углубленный медицинский осмотре в клинике ФМБА России, а также почему футболисты уезжают в другие страны для проведения операций.

— В который раз «Спартак» проводит здесь медосмотр (в клинике ФМБА России — прим. «СЭ»). Другие клубы выбирают более статусные учреждения. «Спартак» экономит на своих футболистах? Почему выбрана эта клиника, которая не блещет благополучием, если брать район?

— Самое главное — не район, где это находится. Это Центральное спортивное убеждение ФМБА России. Это крайняя инстанция при решении сложных вопросов, касающихся здоровья спортсменов. Многие спортсмены со всей России прибывают именно сюда. Поэтому для нас честь проходить здесь УМО. Именно здесь весь необходимый медицинский осмотр футболистов соответствует все приказам Министерства здравоохранения.

— В этом сезоне мы видели, что многие клубы, в том числе столичные, проходили УМО в Лужниках. Можно ли сказать, что в клинике ФМБА России дешевле?

— Ни в коем случае. У каждого клуба есть выбор.

— Почему операции спортсменов, в том числе игроков «Спартака», проходят заграницей?

— Мы продолжаем взаимодействовать с нашими коллегами из других стран. Мы обмениваемся информацией, обмениваемся опытом. Иногда они нас спрашивают, как мы проводим лечение той или иной травмы. Часто игроки уезжают на операции в другие страны, на это могут повлиять разные факторы. Мы каждую ситуацию решаем и оцениваем отдельно. Если мы решаем, что футболисту лучше будет перенести операцию в России или за рубежом, то принимаем решение в сторону игрока. Это не значит, что мы на автомате отправляем их в другие страны.

— Когда в последний раз игрок «Спартака» был прооперирован в России?

— В целом футболисты «Спартака» оперируются в России. Если вспоминать статистически, то мы улучшили показатели благодаря совместной работе врачебным штабом и тренерами по физподготовке. Вы, наверное, склоняетесь к ситуации с Наилем Умяровым, который перенес операцию в России. Такие вопросы бывают. Поэтому приходится покопаться. Бывает, когда футболист уезжает в другую страну на операцию. Но у нас есть большое количество игроков, подрастающее поколение, которое наблюдается и оперируется у нас в столице.

В субботу, 20 января футболисты «Спартака» прошли медицинское обследование, после которого отправятся на сборы в ОАЭ для подготовки ко второй части чемпионата России.

«Спартак» после 18 туров чемпионата России-2023/24 занимает пятое место в турнирной таблице с 30 очками.