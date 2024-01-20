Игнатов: «Успеем набрать форму к матчу с «Зенитом»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов рассказал, успеет ли команда набрать форму перед матчем с «Зенитом».

— 6 недель отпуска — это много?

— Наверное, да. Соскучились по тренировкам. Хотели уже вернуться в обычный ритм жизни.

— До первого матча с «Зенитом» 6 недель. Хватит ли этого времени, что набрать форму?

— Думаю, да.

— Как твои кондиции?

— Кажется, будто 6 недель отпуска — много, но мы все поддерживали форму. Доберем на сборах.

«Спартак» сыграет на выезде с «Зенитом» в 19-м туре чемпионата России-2023/24. Матч станет первым для команд в РПЛ после зимней паузы в сезоне.