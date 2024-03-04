Кобелев: «Дзюба не бегал. Миранчук ошибся в 95 процентах передач»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев в интервью «СЭ» поделился мнением о победе над «Локомотивом» (2:1).

— «Динамо» наиграло на победу? Концовка получилась валидольной.

— Результат, конечно, закономерен. В первом тайме бело-голубые полностью переиграли железнодорожников, могли забивать и больше. Как минимум на один гол.

— «Локо» разочаровал до перерыва?

— Из всех команд, которые я видел за эти дни, «Локомотив» провел слабейший первый тайм.

— Замены Дзюбы и Миранчука в перерыве читались?

— Ну конечно! Дзюба вообще не бегал, а почему-то ходил. Может, у него микротравма? Не знаю... А Миранчук, как показалось, ошибся в 95 процентах передач.

— Пиняев — светлое пятно в игре железнодорожников?

— Понятно, что парень обладает хорошей скоростью. Вышел, начал двигать мяч вперед. Сулейманов хотя бы стал цепляться впереди за мяч. То есть линия атаки после замен освежилась. Отсюда и один гол, и еще моменты. Был же эпизод, когда Тикнизян отдавал передачу Сулейманову, и тот оказался в офсайде. Наиру надо было бить, все спокойно решать самому.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков в 19 матчах. «Локомотив» с 31 очком — на пятой строчке.