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4 марта, 09:25

Кобелев: «Дзюба не бегал. Миранчук ошибся в 95 процентах передач»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Артем Дзюба.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев в интервью «СЭ» поделился мнением о победе над «Локомотивом» (2:1).

— «Динамо» наиграло на победу? Концовка получилась валидольной.

— Результат, конечно, закономерен. В первом тайме бело-голубые полностью переиграли железнодорожников, могли забивать и больше. Как минимум на один гол.

— «Локо» разочаровал до перерыва?

— Из всех команд, которые я видел за эти дни, «Локомотив» провел слабейший первый тайм.

— Замены Дзюбы и Миранчука в перерыве читались?

— Ну конечно! Дзюба вообще не бегал, а почему-то ходил. Может, у него микротравма? Не знаю... А Миранчук, как показалось, ошибся в 95 процентах передач.

— Пиняев — светлое пятно в игре железнодорожников?

— Понятно, что парень обладает хорошей скоростью. Вышел, начал двигать мяч вперед. Сулейманов хотя бы стал цепляться впереди за мяч. То есть линия атаки после замен освежилась. Отсюда и один гол, и еще моменты. Был же эпизод, когда Тикнизян отдавал передачу Сулейманову, и тот оказался в офсайде. Наиру надо было бить, все спокойно решать самому.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков в 19 матчах. «Локомотив» с 31 очком — на пятой строчке.

Хорхе Карраскаль и&nbsp;Дмитрий Баринов. «Дзюба вообще не бегал. Без Карраскаля у ЦСКА нет в атаке «изюма». Кобелев — о победе «Динамо» над «Локо»

Андрей Кобелев (футбол)
Антон Миранчук
Артем Дзюба
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
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Рубин – Пари НН
 - : -
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 - : -
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