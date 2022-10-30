Семак: «Вообще у нас никогда не было легких игр в Краснодаре»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча 15-го тура чемпионата России против «Краснодара» (1:0).

— Интересная игра, достаточно напряженная. Первый тайм у нас не совсем получился — было не то, что мы бы хотели видеть с точки зрения качества игры, движения, интенсивности, давления, прессинга. Второй тайм был очень хороший — мы довольны тем, что прибавили, что создавали хорошие моменты, смогли забить один мяч. Хотелось бы забить больше, чтобы не было нервотрепки в концовке, но такие матчи тоже очень нужны для команды, для проявления характера. Естественно, мы всем тренерским штабом очень довольны, особенно вторым таймом — по качеству и по результату. Думаю, наша победа абсолютно заслуженная.

Что касается «Краснодара», то сегодня был полный стадион и дополнительная мотивация в виде команды, которая сейчас идет на первом месте, — все это добавляло им сил, желания. Игра получилась довольно интересная, нервная, боевая, в которой мы все-таки смогли забить и победили. Поздравляю команду и болельщиков с этой очень важной и нужной победой.

— Ваша команда действительно наиграла на победу, но насколько тяжелой она в итоге оказалась? Не показалось ли вам, что Кузяев в последний момент, когда бил пенальти, не то что бы испугался, а засомневался, и Матвей Сафонов чуть было не угадал?

— Я думаю, есть такое, показалось. Думаю, Матвей знает манеру пробития одиннадцатиметровых Далером. Далер тоже ждал до последнего, поэтому, конечно, нервы присутствовали.

Что касается тяжести игры, то она была ожидаемой. Дождь тоже повлиял немного — поле было рыхловатым, особенно много брака было в первом тайме в простых ситуациях — когда Ваня [Сергеев] хороший момент с выходом один в один Далеру не смог покатить — прыгнул мяч. Были моменты, к которым нужно было приспособиться. Непростое поле, но во втором тайме, когда движение стало лучше, контроль стал лучше, меньше стало ошибок, особенно в развитии атаки, хорошие комбинации и хорошие моменты стали возникать. Второй тайм был очень приличным в исполнении нашей команды.

А вообще у нас никогда не было здесь легких игр. Иногда мы забили на добавленных минутах: вспомните наш первый чемпионский год, сумасшедшая по интриге игра была, и сегодня, и предыдущие матчи, например, когда 0:2 проигрывали и 2:2 сыграли. Все матчи напряженные, и сегодняшняя игра не стала исключением.