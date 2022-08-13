Семак рассказал о важной роли Карраскаля в тактике ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после завершения матча 5-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1) рассказал, как на игру повлияло отсутствие в стартовом составе красно-синих полузащитника Хорхе Карраскаля.

— К какой игре ЦСКА вы готовились?

— Готовились к такой игре. Большинство команд играют от обороны, низко, ждут своих шансов при исполнении стандартных положений или быстрых контратак. Нам очень важно соблюсти баланс, меньше ошибаться в передачах. Нам надо подстраиваться, а это непросто — вскрывать оборону и количественно, и качественно достаточно сложно. Я доволен нашей игрой.

— Повлияло ли на предматчевую установку то, что в основе у ЦСКА не вышел Карраскаль?

— Это игрок, который может придержать мяч. С этим связано то, что во втором тайме у соперника меньше стало потерь. Появился игрок, который может сохранить и придержать мяч. Поэтому игра смещалась в сторону контроля со стороны ЦСКА.