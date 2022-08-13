Семак объяснил, почему Михаил Кержаков вышел в стартовом составе «Зенита» на матч с ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему вратарь Михаил Кержаков вышел в стартовом составе на матч 5-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1).

— Почему с первых минут вышел не Иван, а Михаил Кержаков? Можно ли сказать, что сейчас у «Зенита» четкая иерархия — Одоевский, Кержаков, Иван?

— Иерархии нет. У нас три вратаря. Я уже говорил, что мы планировали изначально давать Одоевскому больше игрового времени, но ошибки случаются, вратарь молодой. Сегодня вышел Миша, потому что ему проще коммуницировать с защитниками. Ивану мы дадим время в игре, где будет попроще. А с листа не так просто выходить. И Миша, и Иван хорошо тренируются.

«Зенит» возглавил турнирную таблицу чемпионата России с 11 очками в 5 матчах. ЦСКА идет на третьей строчке с 10 очками в 5 играх.

В следующем туре «Зенит» сыграет дома с «Торпедо» (21 августа, начало — в 17.30), а армейцы примут на своем поле «Ахмат» (21 августа, 15.00 мск).