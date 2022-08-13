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Сегодня, 19:55

Семак объяснил, почему Михаил Кержаков вышел в стартовом составе «Зенита» на матч с ЦСКА

Гоша Чернов
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему вратарь Михаил Кержаков вышел в стартовом составе на матч 5-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1).

— Почему с первых минут вышел не Иван, а Михаил Кержаков? Можно ли сказать, что сейчас у «Зенита» четкая иерархия — Одоевский, Кержаков, Иван?

— Иерархии нет. У нас три вратаря. Я уже говорил, что мы планировали изначально давать Одоевскому больше игрового времени, но ошибки случаются, вратарь молодой. Сегодня вышел Миша, потому что ему проще коммуницировать с защитниками. Ивану мы дадим время в игре, где будет попроще. А с листа не так просто выходить. И Миша, и Иван хорошо тренируются.

«Зенит» возглавил турнирную таблицу чемпионата России с 11 очками в 5 матчах. ЦСКА идет на третьей строчке с 10 очками в 5 играх.

В следующем туре «Зенит» сыграет дома с «Торпедо» (21 августа, начало — в 17.30), а армейцы примут на своем поле «Ахмат» (21 августа, 15.00 мск).

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Челси
Тоттенхэм Хотспур

ТБ 2.5

28%

2.02

Х2

24%

1.67

Обе забьют - да

20%

1.83
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Сочи

П1

18%

1.95

ТБ 2.5

21%

1.70

Обе забьют - да

11%

1.63
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 2
ЦСКА 1
Матч завершен

Х2

25%

2.55

Обе забьют - да

22%

1.70

П1

16%

1.56
Михаил Кержаков
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Даниил Одоевский
Иван Куарежма
1
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 3 2 0 11-2 11
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 ЦСКА 5 3 1 1 12-5 10
4
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 5 1 2 2 6-9 5
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 5 0 3 2 7-11 3
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 Локомотив 5 0 3 2 4-12 3
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 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
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Зенит – ЦСКА
 2 : 1
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 - : -
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 - : -
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