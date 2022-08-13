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Федотов похвалил футболистов ЦСКА за проявленный характер в матче с «Зенитом»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов отметил моральные качества футболистов своей команды, несмотря на поражение от «Зенита» (1:2) в матче 5-го тура РПЛ.

— В первом тайме тройка защитников поднималась выше. Почему вы выбрали именно эту модель игры?

— Здесь есть на что обратить внимание. Мы были мягки в единоборствах. «Зенит» хорошо оснащен технически, было непросто, но все это закладывалось.

— Что положительного отметите в игре?

— Соперник серьезный. Как поражение может вызывать восторг? Даже при хорошей игре это поражение. Отмечу то, что включили мужиков, свое мастерство. На данный момент у нас защитники, которые уже пятый тур бьются как львы, хотя среди них только один номинальный игрок обороны.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 10 очками в 5 матчах. В следующем туре армейцы сыграют на своем поле против «Ахмата». Матч состоится 21 августа, начало — в 15.00 (мск).

Россия. Премьер-лига. 5-й тур
13 авг, 17:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
2:1
ЦСКА

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Тоттенхэм Хотспур

ТБ 2.5

28%

2.02

Х2

24%

1.67

Обе забьют - да

20%

1.83
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Сочи

П1

18%

1.95

ТБ 2.5

21%

1.70

Обе забьют - да

11%

1.63
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 2
ЦСКА 1
Матч завершен

Х2

25%

2.55

Обе забьют - да

22%

1.70

П1

16%

1.56
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
3
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 3 2 0 11-2 11
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 ЦСКА 5 3 1 1 12-5 10
4
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 5 1 2 2 6-9 5
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 5 0 3 2 7-11 3
13
 Локомотив 5 0 3 2 4-12 3
14
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 5 0 1 4 1-10 1
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12.08 19:30
Факел – Урал
 0 : 0
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 1 : 1
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 2 : 1
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
14.08 17:30
Н. Новгород – Ростов
 - : -
14.08 20:00
Спартак – Сочи
 - : -
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Квинси Промес

Спартак

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 3 1 0
Дмитрий Баринов

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Локомотив

 4 1 0
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