Федотов похвалил футболистов ЦСКА за проявленный характер в матче с «Зенитом»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов отметил моральные качества футболистов своей команды, несмотря на поражение от «Зенита» (1:2) в матче 5-го тура РПЛ.

— В первом тайме тройка защитников поднималась выше. Почему вы выбрали именно эту модель игры?

— Здесь есть на что обратить внимание. Мы были мягки в единоборствах. «Зенит» хорошо оснащен технически, было непросто, но все это закладывалось.

— Что положительного отметите в игре?

— Соперник серьезный. Как поражение может вызывать восторг? Даже при хорошей игре это поражение. Отмечу то, что включили мужиков, свое мастерство. На данный момент у нас защитники, которые уже пятый тур бьются как львы, хотя среди них только один номинальный игрок обороны.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 10 очками в 5 матчах. В следующем туре армейцы сыграют на своем поле против «Ахмата». Матч состоится 21 августа, начало — в 15.00 (мск).