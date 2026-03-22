Главный тренер «Зенита» Семак о победе над «Динамо»: «Мы их нейтрализовали»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Динамо» (3:1) в 22-м туре чемпионата России-2025/26.

— Победа абсолютно заслуженная. Теряли инициативу моментами после пропущенного гола. Хороший матч со стороны наших игроков. Есть реализация. Сегодня она была на хорошем уровне.

— Сегодня увидели игру, где «Зенит» ничего не дал «Динамо». Специально готовились?

— Секретов нет. Это шестой матч в этом сезоне друг против друга. Понимаем сильные качества, мы их нейтрализовали. У них очень квалифицированная группа атаки, есть стандарты. У нас были моменты, но в прошлых матчах не было реализации. Заслуженно победили.

— Замен практически не было. Вас все устраивало?

— Никто не выпадал, просто освежил. Мантуан, Барриос и Джон Джон были убраны из-за карточек. К стартовому составу вопросов не было. Никто не выпадал.

«Зенит» набрал 48 очков и вновь сократил отставание от лидирующего «Краснодара» на одно очко.

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