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22 марта, 18:25

Главный тренер «Зенита» Семак о победе над «Динамо»: «Мы их нейтрализовали»

Федор Носов

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Динамо» (3:1) в 22-м туре чемпионата России-2025/26.

— Победа абсолютно заслуженная. Теряли инициативу моментами после пропущенного гола. Хороший матч со стороны наших игроков. Есть реализация. Сегодня она была на хорошем уровне.

— Сегодня увидели игру, где «Зенит» ничего не дал «Динамо». Специально готовились?

— Секретов нет. Это шестой матч в этом сезоне друг против друга. Понимаем сильные качества, мы их нейтрализовали. У них очень квалифицированная группа атаки, есть стандарты. У нас были моменты, но в прошлых матчах не было реализации. Заслуженно победили.

— Замен практически не было. Вас все устраивало?

— Никто не выпадал, просто освежил. Мантуан, Барриос и Джон Джон были убраны из-за карточек. К стартовому составу вопросов не было. Никто не выпадал.

«Зенит» набрал 48 очков и вновь сократил отставание от лидирующего «Краснодара» на одно очко.

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Сергей Семак
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
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12
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13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
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