Главный тренер «Зенита» Семак о победе над «Динамо»: «Мы их нейтрализовали»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Динамо» (3:1) в 22-м туре чемпионата России-2025/26.
— Победа абсолютно заслуженная. Теряли инициативу моментами после пропущенного гола. Хороший матч со стороны наших игроков. Есть реализация. Сегодня она была на хорошем уровне.
— Сегодня увидели игру, где «Зенит» ничего не дал «Динамо». Специально готовились?
— Секретов нет. Это шестой матч в этом сезоне друг против друга. Понимаем сильные качества, мы их нейтрализовали. У них очень квалифицированная группа атаки, есть стандарты. У нас были моменты, но в прошлых матчах не было реализации. Заслуженно победили.
— Замен практически не было. Вас все устраивало?
— Никто не выпадал, просто освежил. Мантуан, Барриос и Джон Джон были убраны из-за карточек. К стартовому составу вопросов не было. Никто не выпадал.
«Зенит» набрал 48 очков и вновь сократил отставание от лидирующего «Краснодара» на одно очко.
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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3
|Локомотив
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4
|Спартак
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5
|ЦСКА
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|0-0
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6
|Балтика
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7
|Динамо
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|0-0
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8
|Рубин
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|0-0
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9
|Ахмат
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|0-0
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10
|Ростов
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|0-0
|0
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11
|Кр. Советов
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|0-0
|0
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12
|Оренбург
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|0-0
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13
|Акрон
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|0
|0-0
|0
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14
|Динамо Мх
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|0
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|0-0
|0
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15
|Родина
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16
|Факел
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|26.07
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|Динамо – Кр. Советов
|- : -
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|Спартак – Родина
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|Оренбург – Ростов
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|Локомотив – Ахмат
|- : -
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|ЦСКА – Балтика
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|Рубин – Краснодар
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|Акрон – Зенит
|- : -
|26.07
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|Факел – Динамо Мх
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