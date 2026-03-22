Семак: «Соболев сыграл хорошо с «Динамо», поэтому Дуран вышел поздно»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру нападающего команды Александра Соболева в 22-м туре РПЛ с «Динамо» (3:1). В этом матче Соболев забил и отдал голевую передачу.

— Насколько довольны игрой Соболева?

— Соболев сыграл хорошо, Дуран вышел поздно из-за этого. Мы видим, что Саша выкладывается. Дуран поборолся и сыграл абсолютно нормально. Не думаю, что он вышел плохо. Времени много, конкуренция есть. Ничего личного тут нет.

— Сейчас идет поиск единоличного лидера на замену Малкому. Чего не хватает легионерам сейчас? Текущий состав по силе лучший?

— По силе состав можно оценивать по очкам. Чемпионат, когда мы взяли 72 очка, был лучший. Есть желание найти замену Малкому. Хорошо бы найти замену Халку или Витселю. Малком приходил из «Барселоны», ему требовалось полтора года. Тут стоит вопрос адаптации. Редко случается, что иностранцы начинают играть сразу. Мы всегда работаем, чтобы быть сильнее. Хотим, чтобы и чемпионат был лучше и сильнее.

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