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Семак: «Соболев сыграл хорошо с «Динамо», поэтому Дуран вышел поздно»

Федор Носов

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру нападающего команды Александра Соболева в 22-м туре РПЛ с «Динамо» (3:1). В этом матче Соболев забил и отдал голевую передачу.

— Насколько довольны игрой Соболева?

— Соболев сыграл хорошо, Дуран вышел поздно из-за этого. Мы видим, что Саша выкладывается. Дуран поборолся и сыграл абсолютно нормально. Не думаю, что он вышел плохо. Времени много, конкуренция есть. Ничего личного тут нет.

— Сейчас идет поиск единоличного лидера на замену Малкому. Чего не хватает легионерам сейчас? Текущий состав по силе лучший?

— По силе состав можно оценивать по очкам. Чемпионат, когда мы взяли 72 очка, был лучший. Есть желание найти замену Малкому. Хорошо бы найти замену Халку или Витселю. Малком приходил из «Барселоны», ему требовалось полтора года. Тут стоит вопрос адаптации. Редко случается, что иностранцы начинают играть сразу. Мы всегда работаем, чтобы быть сильнее. Хотим, чтобы и чемпионат был лучше и сильнее.

Нападающий &laquo;Зенита&raquo; Александр Соболев празднует гол в&nbsp;ворота &laquo;Динамо&raquo;.Соболев забил и отдал. «Зенит» показал солидный футбол, обыграл Динамо» и продолжает погоню за «Краснодаром»

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Александр Соболев
Сергей Семак
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

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